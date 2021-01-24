Комитет Думы подготовит отчет о фейках про жертв на несогласованных акциях 23 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подготовит отчет о недостоверных сообщениях в социальных сетях о жертвах в ходе несанкционированных протестных акций 23 января. Об этом в воскресенье заявил глава комитета Александр Хинштейн.

"Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций просто запредельно. [Комитет Госдумы по информполитике] намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчет сделаем открытым", - написал парламентарий в своем аккаунте в Twitter. Депутат также прикрепил к сообщению два скриншота, где утверждается, что в результате действий правоохранительных органов есть погибшие.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.