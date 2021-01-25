Небензя: визит ОЗХО в Россию для расследования инцидента с Навальным стал бессмысленным

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Условия, выдвигаемые Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО), сделали бессмысленным визит ее миссии в Россию для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Василий Небензя: надеемся на лучшее, но готовы ко всему

"Мы приглашали, нам выдвигали бесконечные условия, в отличие от немцев, к которым примчались мгновенно", - сообщил он.

"В результате выдвинули такие условия, которые по сути своей сделали этот визит бессмысленным", - констатировал постпред.

В декабре глава ОЗХО Фернандо Ариас на заседании Совета Безопасности ООН сообщил, что организация обсуждает с Москвой визит для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Запрос РФ об организации визита представителей организации был направлен еще в начале октября.