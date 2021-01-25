СФ предложит разработать международную конвенцию о работе глобальных интернет-компаний

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал палате принять на пленарном заседании в среду заявление в связи с нарушением принципа свободы слова и практикой цензуры со стороны глобальных интернет-компаний.

"Еще одно предложение, которое здесь содержится - начать работу над международной конвенцией, которая регулировала бы деятельность глобальных интернет-компаний. Понятно, что это задача непростая. Но важно поставить этот вопрос", - сказал на заседании комитета председатель временной комиссии СФ по информационной политике, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков, который выступил автором проекта заявления.

В документе сенаторы обращаются к законодательным органам всех стран мира с тем, чтобы они обратили внимание на актуальность разработки национального законодательства "для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний". "Здесь нас очень многие поддерживают. Мы будем в русле очень многих настроений. Сейчас у Австралии очень серьезный конфликт с Google и с Facebook, вплоть до угрозы этим компаниям уйти с австралийского рынка из-за того, что они не хотят принимать австралийское законодательство", - сказал Пушков.

Он добавил, что в заявлении парламентарии также призовут международные организации, в том числе ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совет Европы, "уделить внимание этому вопросу с целью предотвращения угрозы установления цифровой диктатуры". При этом представителям российских делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Парламентской ассамблее ОБСЕ предлагается также поднять этот вопрос.

По словам главы временной комиссии СФ по информполитике, основная мысль в заявлении состоит в том, что американские интернет-гиганты "встали на путь широкого использования цензуры, противоречащего общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также на путь произвольной и незаконной блокировки альтернативных платформ". "Мы отмечаем, что особенно опасно, что ограничение свободы слова вводится не в соответствии с законом, а по решению руководителей сетевых компаний, которые носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы", - сказал Пушков.

Также в заявлении сенаторы отмечают, что "узурпация контроля над интернетом - это не вымышленная угроза, это уже реальность". "Эта узурпация используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова в самих США, но и может быть направлена против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирование внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и на исход выборов", - подчеркнул Пушков.

Парламентарии констатируют, что "всемирная сеть должна оставаться пространством свободы слова и свободы информации, регулируемым законом, а не инструментом политики одного государства и тесно связанных с ним медийных монополий".

Цензура и законодательство РФ

В ноябре 2020 года Пушков вместе с группой депутатов Госдумы внес на рассмотрение парламента законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к таким ресурсам.

Как говорится в пояснительной записке, с апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет- площадок Twitter, Facebook и Youtube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, "Крым 24", всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации, подчеркивают авторы.