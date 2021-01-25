Патрушев обсудил с помощником Байдена продление СНВ-3

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Как сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ, разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению ДСНВ, а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Это первый контакт Патрушева с Салливаном, занявшим пост в администрации нового президента США Джозефа Байдена. С Робертом О'Брайеном, помощником по национальной безопасности предыдущего американского президента Дональда Трампа, секретарь российского Совбеза в последний раз общался на переговорах в Женеве в октябре 2020 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США выступают за продление ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале, на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует политическую волю Соединенных Штатов в вопросе продления договора, но итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить.