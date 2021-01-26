Патрушев: языковой закон на Украине провоцирует напряжение и способствует сепаратизму

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".

Комментируя вступление на Украине 16 января в силу нормы закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания, Патрушев подчеркнул, что руководство этой страны "даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений".

"Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - сказал секретарь российского Совбеза.

Патрушев считает происходящее на Украине продолжением "русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США". "Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что в угоду Вашингтону Киев "сознательно игнорирует даже свою конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков". "Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам", - заключил Патрушев.

Россия, в отличие от Украины, не ограничивает на своей территории другие языки, в том числе украинский, подчеркнул Патрушев. Он отметил, что основным языком, "на котором говорит и думает многонациональный народ Украины, также как и России, был и остается русский". По его словам, это обусловлено многовековым совместным проживанием сотен национальностей, наличием смешанных семей и "уважением к богатому культурному наследию, неотделимому от творчества писателей и поэтов на их родных языках".

"Поэтому в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он обратил внимание, что вступившая в силу 16 января норма - это уже "девятнадцатый этап языковой дискриминации" на Украине, дополняющий ранее введенные требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях.

16 января на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающаяся обязательного использования украинского языка в сфере обслуживания.