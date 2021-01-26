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Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым

Лидер ЛДПР считает, что глава справороссов собирает "мертвые партии", чтобы увеличить рейтинг

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник сравнил лидера "Справедливой России" Сергея Миронова с персонажем поэмы Николая Гоголя "Мертвые души" Павлом Чичиковым, заявив, что глава справороссов собирает "мертвые партии", чтобы увеличить рейтинг.

Ранее было объявлено, что "Справедливая Россия" объединится с партиями "Патриоты России" и "За правду" на базе первой.

"Думаю, что Миронову хорошо подойдет кличка "политический Чичиков". Собирает мертвые партии, [потом] объединительный съезд, в Думу выборы, после выборов они разбегутся. Снова появятся "Патриоты России" и партия "За правду". Главное - пролезть куда-нибудь", - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также отметил, что "Справедливая Россия" не добирает голосов для избрания в Госдуму восьмого созыва. "И собирают мертвые души. Чичиков собирал умерших крепостных, а этот собирает мертвые партии", - резюмировал политик.

Как ранее информировал лидер справороссов, съезды всех трех партий запланированы на 22 февраля.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
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