Совфед 17 февраля планирует утвердить кандидатуры в новый состав ЦИК

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании 17 февраля планирует утвердить пятерых кандидатов от палаты в новый состав Центральной избирательной комиссии России, к настоящему моменту от регионов поступили предложения по трем кандидатурам. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в верхней палате парламента.

"Совет Федерации планирует утвердить необходимые пять кандидатур от палаты в новый состав ЦИК на пленарном заседании 17 февраля", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент субъекты РФ прислали в Совфед предложения по трем кандидатурам в новый состав ЦИК. Это кандидатура действующего зампреда комиссии Николая Булаева, члена ЦИК РФ Бориса Эбзеева (назначен указом президента России) и председателя избирательной комиссии Орловской области Людмилы Маркиной.

Субъекты РФ до 15 февраля представят в Совет Федерации предложения по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии России. Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Совфеда, являются зампред ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина, члены комиссии Антон Лопатин, Сиябшах Шапиев и Александр Клюкин.