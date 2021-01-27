Лавров заявил о готовности России наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия продолжит усилия, направленные на борьбу с отрицанием Холокоста и пересмотром истории Второй мировой войны. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода зачитал в среду на ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности.

"Важно и дальше противодействовать нечистоплотным шагам, направленным на переписывание истории, отрицание Холокоста и других преступлений нацистов против человечества, пресекать любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу, опорочить честь, достоинство и доброе имя воинов-освободителей. Забвение уроков истории может привести к повторению страшных трагедий. Наш общий долг - сделать все, чтобы преступления, подобные Холокосту, никогда не повторились", - говорится в обращении Лаврова.

Как подчеркнул министр, системная работа по борьбе с неонацизмом, национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должна оставаться важным приоритетом международной повестки дня. "Россия будет прилагать максимум усилий для достижения этой цели. Готовы наращивать взаимодействие с еврейскими общинами, организациями в нашей стране и за ее пределами", - отмечается в обращении.