Рябков заявил, что Москва не рассматривает вновь продление СНВ-3 через пять лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская сторона не рассматривает возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) в 2026 году еще на пять лет, соглашению нужно будет искать замену. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Договор не предусматривает дальнейшего продления, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - В самом договоре предусмотрено однократное продление на срок до пяти лет. То есть в любом случае мы должны выработать что-то на замену".

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом.