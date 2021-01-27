Церемония обмена нотами о продлении СНВ-3 состоялась в МИД России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Церемония обмена нотами между Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) состоялась во вторник в МИД РФ. Об этом сообщил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Вчера состоялся обмен нотами, эта церемония была проведена в МИД России. Приехал посол [США в Москве Джон] Салливан, передал мне свою ноту, я передал им нашу. Это и есть содержание договоренностей о продлении договора. Оно вступит в силу после того, как мы, Российская Федерация, передадим американской стороне свою ноту о завершении внутригосударственных процедур", - сказал он.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Как сообщала пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого договора. Вечером во вторник Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий.