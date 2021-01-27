Рябков не исключил, что Россия будет готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Россия могла бы вывозить излишки обогащенного урана с территории Ирана при возврате США в Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Пока этот вопрос достаточно абстрактный и теоретический с учетом того, что многие аспекты СВПД, особенно практического свойства, являются объектом американских санкций. Нам надо убедиться, что есть перспектива нормализации ситуации в этой сфере, а потом возвращаться к темам, составлявшим в свое время материальную сторону выполнения нами договоренностей в рамках СВПД. Я ничего не исключаю", - сказал Рябков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что сначала необходимо обсудить политические вопросы, включая американские "санкции, требующие отмены как нелегитимные", а затем заниматься практическими сторонами сотрудничества.

Рябков сообщил, что предложения России по возвращению к полному выполнению ядерной сделки еще дорабатываются. "Мы никому их не передавали, и я не берусь судить по графику, когда это может произойти", - добавил замглавы МИД.

После выхода США из СВПД в 2018 году Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса. В 2020 году МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает обогащать уран до 4,5%. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года уровень обогащения не должен превышать 3,67%.