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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков не исключил, что Россия будет готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что сначала необходимо обсудить политические вопросы, включая американские "санкции, требующие отмены как нелегитимные", а затем заниматься практическими сторонами сотрудничества

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Россия могла бы вывозить излишки обогащенного урана с территории Ирана при возврате США в Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Пока этот вопрос достаточно абстрактный и теоретический с учетом того, что многие аспекты СВПД, особенно практического свойства, являются объектом американских санкций. Нам надо убедиться, что есть перспектива нормализации ситуации в этой сфере, а потом возвращаться к темам, составлявшим в свое время материальную сторону выполнения нами договоренностей в рамках СВПД. Я ничего не исключаю", - сказал Рябков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что сначала необходимо обсудить политические вопросы, включая американские "санкции, требующие отмены как нелегитимные", а затем заниматься практическими сторонами сотрудничества.

Рябков сообщил, что предложения России по возвращению к полному выполнению ядерной сделки еще дорабатываются. "Мы никому их не передавали, и я не берусь судить по графику, когда это может произойти", - добавил замглавы МИД.

После выхода США из СВПД в 2018 году Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса. В 2020 году МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает обогащать уран до 4,5%. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года уровень обогащения не должен превышать 3,67%.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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