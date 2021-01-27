МИД РФ назвал заявление глав МИД G7 по ситуации в России вмешательством во внутренние дела

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заявление глав МИД стран G7 и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от 26 января с бездоказательными обвинениями в нарушении Россией международных обязательств является грубым вмешательством во внутренние дела. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Ознакомились с заявлением <...>, в котором затрагиваются некоторые аспекты развития общественно-политической ситуации в России и выдвигаются безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств. Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг", - отметили в МИД.

В то же время в ведомстве указали, что заявление, в котором содержатся призывы освободить задержанных в ходе незаконных акций 23 января в поддержку Алексея Навального, не содержится принципиально новых оценок. "Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", - указали на Смоленской площади.

В связи с этим Россия призывает страны "семерки" и ЕС отказаться от "передергивания фактов и других методов ведения информационной войны" и уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан. "Настоятельно рекомендуем каждому из государств Группы семи и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - резюмировали в МИД.