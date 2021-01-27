Рязанская облдума предложила в новый состав ЦИК кандидатуру Николая Булаева

ТАСС, 27 января. Депутаты Рязанской областной думы предложили Совету Федерации кандидатуру Николая Булаева для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом сообщается на сайте областной думы.

Полномочия действующего состава ЦИК истекают в конце марта 2021 года, члены комиссии назначаются на пять лет. Николай Булаев, который ранее был членом Совета Федерации, был назначен членом ЦИК в 2016 году.

"По итогам обсуждения депутаты поддержали кандидатуру Николая Булаева для предложения Совету Федерации Федерального собрания РФ для назначения его на должность члена ЦИК РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кандидатуру Булаева выдвинула фракция партии "Единая Россия".

В соответствии со ст. 21 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ" пять членов ЦИК РФ назначаются Советом Федерации из числа кандидатур, предложенных законодательными органами власти субъектов Федерации и высшими должностными лицами субъектов РФ.