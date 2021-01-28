Толстой: большинству членов ПАСЕ надоедает "кривлянье" украинских парламентариев

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Поведение украинских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) начинает надоедать большинству членов ассамблеи, у многих это вызывает раздражение. Об этом журналистам заявил глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Большинству членов ассамблеи начинает изрядно надоедать кривлянье членов украинской делегации, у многих это вызывает открытое раздражение, многие начали осознавать, с кем приходится иметь дело", - сказал Толстой после того, как члены ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ, против чего выступали парламентарии Украины и прибалтийских стран.

По словам Толстого, "вызывает сожаление, что члены ассамблеи вынуждены тратить на это столько времени вместо обсуждения действительно важных для всего европейского пространства проблем".

Комментируя подтверждение полномочий делегации РФ, Толстой напомнил, что "Россия - самая большая европейская страна, сложно обсуждать, уж тем более пытаться решить какие-то общеевропейские проблемы без учета ее мнения". "Неоднократно за эти дни было произнесено, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна опираться на закон, на нормы международного права, на факты. Однако эти принципы постоянно становятся заложниками истерик и манипуляций со стороны представителей ряда постсоветских республик", - резюмировал он.

С инициативой оспаривания полномочий делегации РФ в понедельник выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы. По итогам обсуждений комитет подготовил резолюцию, в которой рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации парламентариев. Резолюция была поддержана членами ПАСЕ большинством голосов.