Володин заявил, что продление ДСНВ стало самым важным решением Госдумы в январе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ратификацию соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США важнейшим решением нижней палаты в январе.

"Наиболее важным считаю закон о ратификации соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - сказал Володин, слова которого приводятся в пятницу на думском сайте.

Спикер напомнил, что срок действия ДСНВ истекал 5 февраля 2021 года. "Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу. Решение этого вопроса стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину, который на протяжении долгого времени вел эту работу и сразу после вступления в должность нового президента США [Джо Байдена] вышел на эти договоренности", - отметил Володин.

Политик также заметил, что "речь идет о предотвращении гонки ракетно-ядерных вооружений", что "крайне важно не только для двусторонних российско-американских отношений, но и всего мира".

Кроме того, Володин выделил работу думского комитета по международным делам "за оперативную подготовку заявления Государственной думы "Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире", а также за работу по отстаиванию интересов России в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Нам удалось сохранить полномочия нашей делегации, несмотря на попытки оспорить их", - подчеркнул спикер.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении ДСНВ. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия до 5 февраля 2026 года. Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.