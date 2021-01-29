Путин заявил, что ситуация с безопасностью на Дальнем Востоке непростая

НОВО-ОГАРЕВО, 29 января. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в дальневосточном регионе складывается непросто, но все угрозы России известны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

"Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны. <…> Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении, - сказал глава государства. - Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах. Давайте поговорим об этом сегодня поподробнее".

Президент также подчеркнул, что именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства в целом идет постоянная работа по вопросам развития дальневосточного региона.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.