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МИД РФ раскрыл содержание переговоров министров иностранных дел России и Азербайджана

Они обсудили взаимодействие в ОБСЕ и ООН и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в пятницу по телефону реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху и вопросы взаимодействия в ООН и ОБСЕ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД РФ.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

11 января Путин, Алиев и Пашинян договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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