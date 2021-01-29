Лавров заявил о готовности российских компаний возобновить работу в Ливии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на встрече с заместителем председателя Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом заявил о готовности российских компаний возобновить свою работу в Ливии по мере улучшения ситуации в этой арабской стране.

"При обсуждении перспектив развития двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей Сергей Лавров подтвердил готовность российских компаний возобновить свою деятельность в Ливии по мере нормализации в этой стране военно-политической обстановки", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как обратили внимание в министерстве, также в пятницу состоялась встреча Майтига со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. "Была подтверждена необходимость дальнейшей конструктивной работы по формированию единых органов власти на переходный период в рамках Форума ливийского политического диалога на консенсусной основе", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что с российской стороны была выражена готовность "и далее сотрудничать с ливийскими сторонами для сближения их позиций, исходя из важности того, чтобы набирающий обороты межливийский диалог носил инклюзивный характер с учетом всех обладающих влиянием политических сил в стране, нацеленных на обеспечение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государства".

"Россия акцентировала важность активизации международных усилий, предпринимаемых в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса при ведущей роли ООН в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН", - добавили в дипведомстве.