Небензя призвал страны ООН проявить волю для репатриации детей из зон конфликтов

ООН, 30 января. /ТАСС/. Государства обязаны проявить политическую волю и интенсифицировать международное взаимодействие по возвращению на родину детей, оказавшихся в зонах военных конфликтов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на организованной по инициативе РФ и Казахстана неформальной встрече Совета Безопасности ООН по репатриации детей из зон военных конфликтов.

"Убеждены, перед лицом тяжелейшей гуманитарной ситуации, в которой оказались дети, государства обязаны проявить политическую волю и, руководствуясь принципом наилучших интересов детей, интенсифицировать международное взаимодействие по репатриации детей на родину, реабилитации и их последующей реинтеграции в общество", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков отметил, что ряд стран, включая Россию и Казахстан, уже репатриировали около тысячи детей и членов их семей. "Эти страны предоставляют нам опыт, на котором мы можем учиться", - указал дипломат. Воронков обратил внимание на безосновательность опасений из-за безопасности стран при возвращении таких детей на родину.

"Дети до 14 лет не должны задерживаться или привлекаться к ответственности, - подчеркнул он. - Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы реинтегрировать детей в семьи, а не содержать их в специальных учреждениях".