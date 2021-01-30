МИД РФ: Москва удовлетворена пояснениями Афин по ситуации с российским судном "Адлер"

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. РФ удовлетворена пояснениями Греции по ситуации с российским судном "Адлер", но при обсуждении продления мандата военно-морской операции IRINI в рамках ООН Россия будет требовать строгого соблюдения всех правил, которые были выработаны Советом Безопасности. Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Он встретился в греческой столице с главой МИД Никосом Дендиасом и его первым заместителем Мильтиадисом Варвициотисом.

Грушко сказал, что ситуация с проверкой "Адлера" военными обсуждалась с греческой стороной. "Вопрос этот поднимался по разным причинам, потому что, хотя это операция Евросоюза, но она была одобрена Советом Безопасности ООН, поэтому она должна осуществляться в полном соответствии с требованием Совета Безопасности ООН, которое предусматривает передачу информации соответствующему комитету, и, самое главное, любые действия по высадке экипажа на борт торговых судов должны сопровождаться определенными процедурами, в частности, получением согласия государства флага. И мы будем продолжать это требовать и при обсуждении очередного продления мандата этой операции в рамках ООН будем требовать строгого соблюдения всех тех правил, которые были выработаны Советом Безопасности", - сказал дипломат.

При этом Грушко сообщил, что греки дали пояснение, которое удовлетворило российскую сторону. "Понятно, когда на борт судна высаживаются военнослужащие другого государства, это всегда, можно сказать, ЧП. Это вопрос о суверенитете и так далее. Мы, естественно, будем продолжать анализировать ситуацию, в том числе и с точки зрения извлечения уроков для себя, чтобы улучшить схему взаимодействия с международными, скажем так, присутствиями, но в данном случае никакого досмотра не было, это была такая скорее акция, я бы назвал ее проявлением дружбы. Скорее был визит дружбы, чем инспекция судна", - пояснил замминистра.

Обстоятельства инспекции судна

В распространенном 15 января комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорилось, что Россия в контакте с властями Греции проясняет обстоятельства инспекции российского судна "Адлер" в Средиземном море, проведенной ВМС республики. Дипломат подчеркнула, что "требует уточнения, на базе каких международно-правовых норм и конкретной информации было сочтено возможным произвести инспекцию российского судна, а также были ли соблюдены предусмотренные в таких случаях международные процедуры досмотра судов в открытом море".

Захарова напомнила, что операция IRINI развернута в Средиземном море на основании резолюций Совбеза ООН, четко оговаривающих ее роль в оказании содействия выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Официальный представитель МИД РФ рассказала, что по итогам проведения любых инспекций командование операцией IRINI обязано представлять в профильный комитет СБ ООН подробную информацию с разъяснениями оснований для проведения досмотра, действий, предпринятых для получения согласия государства флага соответствующего судна, а также результатов такого досмотра.