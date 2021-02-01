Медведев: "Единая Россия" имеет все шансы сохранить большинство в Госдуме после выборов

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" может сохранить большинство, в том числе конституционное, по итогам предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму. Такое мнение высказал председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Я думаю, что у "Единой России" есть все шансы получить большинство, для этого нужно много работать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах сохранения конституционного большинства (более двух третей мест) в нижней палате парламента, Медведев сказал, что, "наверное, и это возможно, но для этого "Единая Россия" должна завоевать симпатии очень большого количества людей". "Потенциально это возможно, мы это делали, и люди оказывали нам такое доверие", - сказал председатель партии.

Он при этом подчеркнул, что "сейчас ситуация другая" и в условиях пандемии внимание "Единой России" "должно быть сконцентрировано не столько на предвыборной агитации, хотя законы политического жанра никто не отменял", но в значительной степени на помощи людям, "чем "Единая Россия" сейчас и занимается".

Медведев в этой связи упомянул волонтерские мероприятия, которые проводит партия. "Знаете, люди, которые занимаются такой добровольческой активностью, они в самую последнюю очередь думают о результатах выступления "Единой России" на выборах. Когда человек идет в красную зону в больнице, вряд ли он думает о приобретенных очках. Скорее всего, это совершенно другие формы мотивации, это личная позиция", - отметил председатель единороссов.

Он выразил добровольцам огромную благодарность. "Но надо по-честному сказать и то, что ни одна партия, кроме "Единой России", этим не занимается. И я надеюсь, что гражданам нашей страны такого рода деятельность партии видна", - заключил Медведев.