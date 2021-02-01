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Пандемия COVID-19

Медведев рассказал, что их с Путиным общение проходит и удаленно, и очно

Зампред Совбеза подчеркнул, что пандемия отразилась на всех, вне зависимости от должностей и званий, и "количество личного общения у всех стало меньше"
' ТАСС'
ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в период пандемии его контакты с президентом Владимиром Путиным стали чаще проходить в удаленном режиме, но сохранилось и личное общение.
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"Жизнь, конечно, изменилась у всех - и у президента, и у меня, и у других моих коллег, поэтому сейчас большее количество контактов происходит или по видео-конференц-связи, или по телефону", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос о своих контактах с Путиным во время пандемии.

Он добавил, что "периодически бывает и личное общение". "Это тоже очень важно", - подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что пандемия отразилась на всех, вне зависимости от должностей и званий, и "количество личного общения у всех стало меньше".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия COVID-19
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