Эксперт назвал невозможным возвращение США и Ирана к СВПД на прежних условиях

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе отвечает интересам как Вашингтона, так и Тегерана, но без торга со стороны администрации нового президента США Джо Байдена это не произойдет. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"На деле и та, и другая стороны заинтересованы в возвращении к сделке по разным причинам", - сказал он. Лукьянов пояснил, что Иран находится в очень тяжелом положении из-за санкций. "Хотя они хорохорятся и бодрятся, на самом деле санкции их душат. Плюс, сказались пандемия и другие дела. Для них сейчас это очень важный вопрос", - сказал эксперт.

По его словам, позиция, обозначенная министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в статье в Foreign Affairs, которая подразумевает отказ от новых переговоров и любого торга с США, скорее декларативная. "На деле Иран готов к новым раундам торга, а для Байдена и его администрации просто автоматическое возвращение не рассматривается, потому что американцы никогда так не делают", - подчеркнул аналитик. Он указал, что Вашингтон никогда не идет на уступки без отдачи или выгоды для него. "Если процесс начнется, это будет новый раунд переговоров. Сначала закулисных, потом - незакулисных. Иначе никак", - уверен Лукьянов.

По его мнению, стороны будут вырабатывать новые условия для возвращения к сделке, адаптировать ее. "Но быстро это не произойдет. Это исключено. А в какой степени удастся провести новый раунд переговоров, сложно сказать, потому что сделка 2015 года достигалась многолетними усилиями", - заключил эксперт.

О СВПД

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет обогащать уран до уровня не выше 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вернутся к исполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как Иран начнет полностью выполнять условия соглашения. В Тегеране в свою очередь такие заявления назвали разочаровывающими и подчеркнули, что вместо выдвижения условий Вашингтону следует определить, как отменить односторонние санкции в отношении Ирана, которые идут вразрез с закрепившей СВПД резолюцией СБ ООН.