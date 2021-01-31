МИД: Россия надеется, что при Байдене не будет отката по афганскому урегулированию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что при администрации президента США Джо Байдена не произойдет откат по нормализации обстановки в Афганистане. Об этом заявили в МИД РФ, отвечая на запрос ТАСС по случаю 10-летия соглашения России и Афганистана об экономическом сотрудничестве.

"На днях появились сообщения о намерении Вашингтона пересмотреть американо-талибское (группировка "Талибан", запрещена в РФ) соглашение, подписанное год назад в Дохе. Убеждены, что упомянутый документ, работа над которым велась не один месяц и который был поддержан Советом Безопасности ООН, создает хорошую основу для продвижения процесса национального примирения в Афганистане, а его односторонний пересмотр может повлечь нежелательный откат в процессе урегулирования и, как следствие, новый всплеск напряженности в Афганистане", - подчеркнули в министерстве.

Как обратили внимание в дипведомстве, межафганские контакты в Дохе идут сложно: уже почти пять месяцев делегации официального Кабула и движения талибов продолжают согласование технических вопросов. "Надеемся, что стороны в скорейшем времени перейдут к переговорам по существу", - отметили в МИД.

"Смена администрации США, вероятно, окажет влияние на процесс мирного урегулирования ситуации в ИРА. Не исключаем, что Джо Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана", - заявили на Смоленской площади.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Российско-афганская межправкомиссия

Предпосылок для проведения очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Афганистаном пока нет, заявили в МИД России.

"Дата проведения очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пока не определена, - сообщили в МИД РФ. - Для его созыва необходимы определенные предпосылки, а именно субстантивная повестка дня и обоюдный настрой на наращивание такого сотрудничества".

В министерстве полагают, что рассмотрение этого вопроса сейчас является преждевременным, учитывая ситуацию, когда Афганистан находится на переходном этапе, стартовал процесс национального примирения и обсуждается вопрос формирования новых органов власти с участием вооруженной оппозиции. "К тому же на днях со своего поста был уволен афганский сопредседатель комиссии - министр финансов Афганистана Абдул Аргандиваль", - указали в дипведомстве.

Сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

Россия считает энергетику и сельское хозяйство одними из ключевых направлений развития экономического сотрудничества с Афганистаном.заявили в МИД РФ.

"Наиболее перспективными направлениями дальнейшего развития торгово-экономических связей с Афганистаном являются энергетика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и продовольственные поставки, - подчеркнули в министерстве. - "Флагманскими" для торгово-экономических отношений Москвы и Кабула являются два совместных транспортных предприятия "Афсотр" и "Астрас", от состояния дел в которых во многом будет зависеть атмосфера двустороннего сотрудничества, в том числе привлекательность ИРА для российских инвесторов".

Сейчас реализация совместных экономических проектов на территории Афганистана весьма затруднительна, отметили в дипведомстве, тем не менее за последние несколько лет есть положительные примеры. "Так, в 2015-2018 годах с участием российской компании ООО "Интер РАО - Инжиниринг" осуществлена реконструкция 1-го и 3-го гидроагрегатов ГЭС "Наглу" в ИРА, построенной в свое время советскими специалистами", - отметили в дипведомстве.

О соглашении

Соглашение между правительством РФ и правительством Афганистана о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанное в ходе визита в Россию тогдашнего президента Афганистана Хамида Карзая в январе 2011 года, заложило правовую основу хозяйственного взаимодействия стран на современном этапе и способствовало росту товарооборота между Россией и Афганистаном, который в отдельные годы достигал почти $1 млрд, напомнили в МИД РФ. Причем более 98% этой суммы составлял российский экспорт: машины и оборудование, нефть и нефтепродукты и др. Импорт в основном формировали афганские продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Сейчас в двусторонней торговле наблюдается спад, что не в последнюю очередь обусловлено нарастанием напряженности военной обстановки в ИРА. "В январе - ноябре 2020 года товарооборот России с Афганистаном составил всего $145,8 млн, из которых на российский экспорт пришлось $142,4 млн. Основные статьи экспорта составляли подсолнечное масло, бензин, дизельное топливо, лесоматериал и др. Импорт в основном ограничивался поставками сухофруктов", - обратили внимание на Смоленской площади.

Россия и Афганистан имеют давние торгово-экономические связи. Особенно интенсивно они стали развиваться с середины 50-х годов прошлого столетия. Афганистану оказывалось технико-экономическое содействие в строительстве электростанций, элеваторов, промышленных предприятий, дорог (свыше 140 объектов). Затем из-за сложной военно-политической обстановки в Афганистане в 1990-е годы двусторонние торгово-экономические связи были практически прерваны и вновь стали налаживаться лишь после 2001 года.