Медведев: Киеву выгодно объяснять просчеты внутри страны напряженными отношениями с РФ

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Украине выгодно объяснять все неудачи и просчеты внутри страны напряженными отношениями с Россией, уверен замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Им лучше (выгоднее - прим. ТАСС) держать ситуацию в напряжении, ничего не делать и этим мобилизационным трендом объяснять все неудачи и просчеты внутри страны", - заявил он в интервью российским СМИ. По словам Медведева, свои неудачи всегда проще объяснять неким влиянием извне: "Ну вы же видите, есть страна-оккупант, поэтому у нас не получилось это". - "А это что не получилось?" - "А это потому что русские мешали". - "А здесь?" - "А здесь тоже они виноваты". "И так можно списывать постоянно, в таком напряжении держа население страны, еще и предлагать в будущем сохранять эту линию", - заметил замглавы Совбеза России.

"Это прискорбно, но здесь решение должны сами украинцы принимать", - считает Медведев.

Он констатировал, что националистически ориентированные круги на Украине, а также президент страны Владимир Зеленский говорят о том, что "хорошо бы отказаться от договоренностей, которые были в Минске", но фактически "этого нельзя делать, иначе отпадут санкции в отношении России".

"То есть они всячески пытаются торпедировать тот процесс, который был запущен. А ничего другого ведь нет. Если сейчас от этого отказаться, то не будет ничего. И это самое плохое", - добавил он. Поэтому никакой альтернативы движению внутри этого нормандского формата с использованием минских договоренностей не существует, уверен замглавы Совбеза РФ.

"Если они это осознают, то во всяком случае какое-то позитивное развитие ситуации может быть. Это же прежде всего в интересах самой Украины, в интересах юго-востока Украины. Но они этого делать не хотят, поскольку [имеются]внутренние проблемы, плюс есть советчики разные по этому поводу, в том числе за океаном", - подвел итог Медведев.