Путин поручил подумать об административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил Верховный суд и Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по статье УК РФ о публичных призывах к экстремизму. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Административная преюдиция предполагает, что уголовная ответственность наступает только в случае повторного совершения правонарушения, а на первый раз назначается административное наказание.

"Рекомендовать Верховному суду РФ <…> проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье", - говорится в одном из поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), прошедшего 10 декабря 2020 года. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 июня.

Кроме того, президент поручил с учетом ранее данных указаний "подготовить разъяснения по итогам обобщения судебной практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях". Срок исполнения этого пункта также установлен до 1 июня.

На заседании СПЧ с предложением ввести административную преюдицию по статье УК РФ о призывах к экстремистской деятельности, чтобы в первый раз такое правонарушение шло как административное, а лишь во второй как уголовное, выступил публицист Александр Верховский. Путин тогда отметил, что призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве - очень опасная вещь. При этом он пообещал рассмотреть инициативу, подчеркнув, что пока не знает, во что это выльет