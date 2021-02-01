Володин заявил, что позиции России в ПАСЕ за год значительно усилились

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Позиции России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за прошедший год значительно усилились, при этом две трети членов ассамблеи выступили против нападок в адрес российской делегации. Об этом в понедельник журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Позиции России в ПАСЕ значительно укрепились за год с момента нашего возвращения", - сказал председатель палаты. По его словам, "сложилось не просто устойчивое большинство, а 2/3 тех, кто выступил против любых нападок в отношении российской делегации, и все попытки сорвать работу депутатов и сенаторов были обречены".

Спикер при этом заметил, что имело место "хамское отношение" со стороны делегированных в ПАСЕ членов Верховной рады Украины. "Большинство депутатов стремятся к конструктивному диалогу с Россией. Со своей стороны будем поддерживать эти контакты", - заверил спикер. Он также отметил, что делегация РФ готова к диалогу по таким темам, как защита социальных прав граждан в период пандемии коронавируса и разработка вакцин от COVID-19.

Володин также отдельно выделил, что начался диалог по теме нарушения прав человека технологическими компаниями. "Планируем использовать площадку ПАСЕ для организации мониторинга ситуации и обмена законодательным опытом", - сообщил он.

"По мере приближения выборов в Госдуму провокации в отношении нашей страны будут усиливаться, мы должны быть к этому готовы", - резюмировал спикер.

Зимняя сессия ПАСЕ прошла с 25 по 28 января в Страсбурге в гибридном формате - часть парламентариев работала очно, часть - дистанционно. В ходе сессии украинская делегация предприняла попытку оспорить полномочия делегации РФ, но это предложение не было поддержано мониторинговым комитетом ассамблеи. В результате за подтверждение полномочий делегации РФ проголосовали 107 депутатов, против - 36, еще 24 воздержались.