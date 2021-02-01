Встреча в астанинском формате в Сочи пройдет 16-17 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Сочи 16-17 февраля. Об этом говорится в совместном заявлении уполномоченных представителей Ирана, России и Турции по итогам консультаций на полях пятого заседания сирийского Конституционного комитета в Женеве. Текст документа размещен в понедельник на сайте МИД РФ.

В заявлении отмечается, что по итогам консультаций уполномоченных представителей стран - гарантов астанинского формата (РФ, Иран, Турция) в Женеве стороны отметили важную роль Конституционного комитета в продвижении политического процесса в республике.

"[Стороны] высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа. Подтвердили намерение продолжить обсуждение вышеупомянутых вопросов в ходе очередной международной встречи по Сирии в астанинском формате 16-17 февраля 2021 года в Сочи", - говорится в документе.

В состав Конституционного комитета Сирии, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). Конституционный комитет призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.