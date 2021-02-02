Песков: глава МИД РФ даст ответ на любой "жесткий месседж" от ЕС по делу Навального

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров даст адекватно жесткий ответ на любое "жесткое сообщение" от Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным, которое может быть передано через главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в ходе его визита в Москву с 4 по 6 февраля. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО (Алексеем Навальным - прим. ТАСС) - он неоднократно об этом говорил - готов обсуждать открыто и откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнения, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Боррель является визави главы российского МИД. При этом Песков подчеркнул, что ситуация с Навальным - это тема, по которой Россия не готова прислушиваться к каким-либо заявлениям извне. "Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого планирует обсудить с главой МИД РФ двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест Навального.