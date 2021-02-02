Володин назвал вмешательством в дела РФ присутствие иностранных дипломатов у Мосгорсуда

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Присутствие иностранных дипломатов у здания Мосгорсуда, где во вторник рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, является попыткой оказать давление на суд и вмешаться во внутренние дела страны. Об этом в эфире программы "Время покажет" на Первом канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Неслучайно сейчас съехались все послы, все машины с дипломатическими номерами находятся рядом со зданием суда. Это, с одной стороны, попытка оказать давление и сделать все, чтобы было по их [желанию]. И тем самым они вмешиваются в дела суверенного государства - Российской Федерации", - сказал спикер.

Кроме того, продолжил он, такие действия являются "психологической поддержкой". "Они прекрасно понимают: если национальное законодательство Российской Федерации возьмет верх, то с ними просто многие не будут работать. И не будут продавать душу за те вознаграждения, которые они выплачивают", - пояснил Володин.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Володин также объяснил присутствие машин иностранных посольств у Мосгорсуда тем, что "господин Навальный представляет их интересы на территории Российской Федерации". "Они хотят его использовать для того, чтобы создавать нам напряжение, но ситуация, которая сегодня сложилась, во многом по их вине", - добавил политик. По мнению председателя Госдумы, представителям зарубежных стран "необходимо было не заниматься инструктированием его так долго", а руководствоваться российским законом. "Надо прекратить, используя вот таких нечистоплотных людей, как Навальный, вмешиваться в наши дела", - резюмировал Володин.

Испытательный срок

Власти ФРГ должны были понимать, что Алексей Навальный находится на испытательном сроке, поэтому следовало "отправить" его в Россию пораньше, заявил спикер Госдумы.

"Те страны, которые его инструктировали и участвовали в съемках фильма (о предполагаемом "дворце Путина" - прим. ТАСС), а затем направили к нам, они же смогли его отправить в обход всех досмотров, турникетов и усадить в самолет. Тогда они должны понимать, что он находится на испытательном сроке, ему необходимо отмечаться. Ну что же они так действуют топорно, нарушая наше законодательство? Необходимо было его отправить пораньше, - сказал Володин. - Его там госпожа [канцлер ФРГ Ангела] Меркель приютила. Вот она должна понимать, что она его подвела, а ее спецслужбы недорабатывают".

Если сроки возвращения были выбраны намеренно, считает политик, Навальному "можно только посочувствовать". "И так надо посочувствовать, потому что этот человек, во всяком случае в моем понимании, презираем, потому что он стал сотрудничать со спецслужбами и органами власти другого государства. <…> Но нужно посочувствовать вдвойне, если они ему уготовили вот такую историю и понимали, что этим все должно закончиться, либо переоценили себя", - заключил Володин.

2 февраля в Мосгорсуде на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше". На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока.