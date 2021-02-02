Путин: Россия на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Россия в целом достойно проходит испытания, вызванные пандемией коронавируса, это касается и системы образования. Такое мнение высказал глава государства Владимир Путин во вторник на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020".

"Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что учительский труд в России вызывает особое уважение. "Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит то, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, раскрыть все его таланты и способности, но и заложить базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что в этом и заключается высокая миссия педагогической деятельности.

Президент добавил, что как бы далеко вперед не шагнули современные технологии, они не могут заменить живое общение. Путин назвал работу ученика и учителя совместным творчеством. "Роль наставника в воспитании и образовании остается, и, я убежден, останется еще на долгие годы, навсегда останется, важнейшей и определяющей, в чем мы еще раз убедились в период пандемии", - сказал президент, напомнив о переходе учебных заведений на дистанционное обучение.

Он поблагодарил всех преподавателей страны за работу в это сложное время. Путин подчеркнул, что понимает, какую дополнительную нагрузку все преподаватели на себя взяли, стремясь сделать все возможное для своих воспитанников. "Хочу сегодня сказать, что российские учителя в больших городах, поселках, сельских школах проявили себя с самой лучшей стороны, сделали то, что будет служить стране через годы", - подытожил президент.