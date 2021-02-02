Захарова заявила, что шведский дипломат участвовал в несогласованной акции в России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудник посольства Швеции в РФ присутствовал на несогласованной акции протеста в России, об этом было заявлено главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Это обязанность дипломатов - следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах. Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах. Он там присутствовал, сегодня об этом тоже шла речь [на встрече Линде с Лавровым]", - сказала она.