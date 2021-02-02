Захарова отметила, что США создали фейк, заявляя о дистанционном запросе на суд Навального

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Дипломаты США своими заявлениями о дистанционном запросе для наблюдения за судебным процессом над Алексеем Навальным создают новые фейки. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова процитировала поступившее ранее заявление американского посольства, где говорится о том, что посольство США запросило разрешение наблюдать за процессом дистанционно, но не получило ответа от российских властей. "Вы кого, американские коллеги, запрашивали? МИД вы не запрашивали, но ведь и не должны - у нас открытое заседание проходит. Какое такое разрешение и от кого вы должны были получать? То есть фейк за фейком, постоянная манипуляция, которая происходит", - подчеркнула дипломат.

"Это политическая акция, которую надо рассматривать как звено в череде, в цепочке всего того, что вот этот самый коллективный Запад - и Евросоюз, и НАТО. <…> Это цепочка акций, которую они выстраивали на протяжении нескольких лет. А последние полгода мы видим прямую атаку по этому направлению", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыло около 20 представителей посольств разных стран.