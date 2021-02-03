Лавров обсудит в Москве с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и укрепление партнерства

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с заместителем премьер-министра Иордании, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, который находится в российской столице с двухдневным рабочим визитом.

Последний раз ас-Сафади посещал Москву год назад. Несмотря на пандемию, контакты Лаврова с иорданским коллегой носят регулярный характер: в минувшем году они трижды говорили по телефону.

Министры, как ожидается, сверят часы по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, особый акцент будет сделан на ситуацию в Сирии. Предполагается также углубленно обсудить продвижение процесса ближневосточного урегулирования, обстановку в Ираке и укрепление двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Стороны могут коснутся и взаимодействия в борьбе с пандемией. В августе прошлого года занимавший тогда пост министра здравоохранения королевства Саад Джабер сообщил, что Иордания планирует отправить заявку на закупку российской вакцины от коронавируса.

Сирийский вопрос

Позиции РФ и Иордании по ситуации в Сирии близки. Москва выступает за скорейшее урегулирование кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Такой позиции придерживается и Иордания, которая не раз принимала участие в международных встречах по Сирии в столице Казахстана в качестве наблюдателя. Не исключено, что российская сторона проинформирует иорданского министра о подготовке намеченного на 16-17 февраля в Сочи раунда консультаций в астанинском формате.

Вероятно, стороны затронут положение дел в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, а также задачи содействия решению проблем мирного населения Сирии, учитывая прошедшую в Дамаске в ноябре прошлого года Международную конференцию по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Это особенно острая проблема для Иордании.

Еще более актуальной она стала во время пандемии. Иорданский монарх Абдалла II, выступая на онлайн-дискуссии Всемирного экономического форума, указывал на необходимость равного и справедливого распределения между странами вакцин от коронавируса. По его словам, забота о здоровье беженцев должна стать "зоной глобальной ответственности". Их власти Иордании намерены бесплатно вакцинировать.

Стабилизация на Ближнем Востоке

В МИД РФ убеждены, что комплексная стабилизация на Ближнем Востоке невозможна без достижения долгосрочного двухгосударственного решения палестино-израильской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Ас-Сафади ранее подчеркивал, что палестинский вопрос является сердцевиной конфликта и без справедливого урегулирования стабильности в регионе не достичь. Иорданский король имеет статус хранителя мусульманских святынь в Иерусалиме, в связи с чем роль Иордании в этом вопросе особенно важна.

Стороны могут рассмотреть российскую инициативу о проведении министерской встречи с широким составом участников весной или летом. Ее озвучил Лавров, выступая на дебатах СБ ООН. По его словам, это заседание предполагает участие России, США, ООН и Евросоюза как членов "квартета" международных посредников по Ближнему Востоку, Израиля и Палестины, а также Бахрейна, Египта, Иордании и ОАЭ.

Главы МИД России и Иордании обсудят и ситуацию в зоне Персидского залива с учетом объявления о восстановлении отношений Катара с рядом арабских стран.

Ожидается, что министры не обойдут вниманием и положение дел в Ираке. Хотя власти этой страны объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) еще в декабре 2017 года, ситуация там неспокойная. 21 января в Багдаде произошел теракт, к которому, как утверждалось, причастны террористы ИГ.