ЦИК с 25 февраля организует обучение партий перед выборами 2021 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России организует масштабное обучение всех участников избирательного процесса перед единым днем голосования 2021 года, в том числе 25 февраля начнется обучение представителей политических партий. Об этом на заседании комиссии в среду сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы сейчас договорились с коллегами, очень внимательно нужно, даже более внимательно, чем когда-либо, подойти к обучению представителей политических партий. Мы очень заинтересованы, чтобы у всех партий, которые будут принимать участие в выборах, не было никаких сбоев, могущих повлиять на регистрацию [кандидатов]", - сказала Памфилова.

"С этой целью мы уже 25 февраля проведем первое мероприятие, оно будет посвящено открытию и использованию личных кабинетов политических партий на едином портале госуслуг", - добавила глава ЦИК.

Она отметила, что также обучение будет посвящено электронному сбору подписей в поддержку своего выдвижения на региональных выборах.

Встреча с экспертами

Кроме того, ЦИК рассчитывает в феврале провести встречу с экспертами и обсудить их инициативы, касающиеся избирательного процесса в 2021 году, сообщила Памфилова.

"Мы постоянно ведем диалог с экспертным сообществом, политологами. Я попросила их сформулировать очередную тему, которая их очень волнует. Насколько я знаю, уже несколько инициатив есть у наших экспертов, которые мы хотели бы обсудить на нашей площадке. Я надеюсь, что в феврале мы с ними договоримся, такую экспертную встречу проведем", - пояснила Памфилова.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.