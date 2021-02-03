Путин 3 февраля встретится с главой АСИ и проведет международный разговор

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой и проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Кремле, сегодня относительно спокойный рабочий день, [запланированы] внутренние встречи и совещания, - рассказал представитель Кремля. - Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Также среди встреч публичной будет встреча с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой".

Песков напомнил, что АСИ было создано по инициативе президента, а Чупшева регулярно встречается с главой государства. В этот раз, добавил пресс-секретарь, "она расскажет об итогах работы агентства, как оно выстраивало свою работу в минувшем году в условиях пандемии, акцентировало свою деятельность на социальных проектах".