Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в телефонном разговоре отметили успешную реализацию совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях", - говорится в сообщении.

Косовская проблема

Путин подтвердил принципиальную позицию РФ о необходимости выработать сбалансированное решение по проблеме Косова, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Отмечается, что президент Сербии информировал Путина о своей оценке ситуации, сложившейся в косовском урегулировании, с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении Кремля.

При этом было отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Поставки российской вакцины

Путин и Вучич также обсудили противодействие пандемии и дальнейшие поставки в Сербию российской вакцины "Спутник V". "Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V", - говорится в сообщении.