Толстой заявил о готовности избираться в восьмой созыв Госдумы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция "Единая Россия") в среду заявил, что готов участвовать в выборах в восьмой созыв нижней палаты парламента.

"Если вы меня поддержите, то я готов с этой поддержкой идти дальше и баллотироваться на следующий срок", - сказал он в ходе отчета перед жителями своего округа.

Толстой был избран в 2016 году депутатом Госдумы седьмого созыва от партии "Единая Россия" по Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199. Возглавляет российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Член Высшего совета "Единой России", сопредседатель совета сторонников партии.

Выборы в Госдуму нового созыва должны пройти 19 сентября текущего года.