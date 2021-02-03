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Толстой заявил о готовности избираться в восьмой созыв Госдумы

Выборы должны пройти 19 сентября

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция "Единая Россия") в среду заявил, что готов участвовать в выборах в восьмой созыв нижней палаты парламента.

"Если вы меня поддержите, то я готов с этой поддержкой идти дальше и баллотироваться на следующий срок", - сказал он в ходе отчета перед жителями своего округа.

Толстой был избран в 2016 году депутатом Госдумы седьмого созыва от партии "Единая Россия" по Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199. Возглавляет российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Член Высшего совета "Единой России", сопредседатель совета сторонников партии.

Выборы в Госдуму нового созыва должны пройти 19 сентября текущего года.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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