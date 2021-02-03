В РФ ожидают от Запада открытого доступа для российских дипломатов к судам

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия ожидает открытости в вопросе допуска российских дипломатов к судебным заседаниям в странах Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова в среду опубликованы на сайте дипведомства.

"Примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России, <...> немало, - отметила она. - Ожидаем от наших коллег аналогичной [России] открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Захарова обратила внимание на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над Алексеем Навальным: "По данным пресс-службы Симоновского суда, на заседании присутствовали представители дипмиссий 14 государств. При этом посольства Польши и Швейцарии прислали каждое сразу двух своих сотрудников. Заседание было открытым, российская сторона не препятствовала их присутствию".

Дипломат подчеркнула, что правоприменительная практика в России в части допуска на судебные заседания иностранных дипломатов "резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники [российских] посольств", когда заявляют о своем намерении посетить судебные процессы с участием российских граждан.

"Например, в марте 2019 года во время оглашения вердикта Вильнюсского окружного суда по сфабрикованному уголовному процессу по событиям 13 января 1991 года, в рамках которого признаны "виновными" 67 граждан России, в том числе находящийся в литовских застенках уже почти семь лет гражданин России Юрий Мель, в зал суда не были допущены дипломаты российского посольства в Вильнюсе, в том числе посол Александр Удальцов, и представители СМИ России. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было", - указала Захарова.

Она также привела в пример ситуацию начала 2020 года, когда французский следственный судья отказал сотрудникам консульского отдела посольства России в Париже в присутствии на заседаниях по делу Александра Винника, в отношении которого возбуждены уголовные дела в России, Франции и США, объявив их закрытыми. "В августе 2020 года посольство России в Швеции получило отказ на запрос о присутствии консульских сотрудников на заседании по делу Лизы Битель", - добавила она.