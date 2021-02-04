Слуцкий: на любые американские санкции Россия сможет ответить адекватными контрмерами

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия готова адекватно ответить на любые ограничительные меры США, законодательная база для этого сформирована. Об этом журналистам в четверг заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя внесение в Сенат Конгресса законопроекта о санкциях против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Слуцкий назвал такую инициативу проявлением "театра абсурда и "глухой антироссийской истерии" ввиду отсутствия каких-либо доказательств так называемого отравления Навального. "С точки зрения всех международно-правовых норм, введение санкций США по делу Навального станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства и давлением на судебную систему", - сказал Слуцкий, заметив, что "основной целью Вашингтона остается сдерживание России любыми средствами".

"Уверен, что все подобные попытки обречены на провал. На все очередные ограничительные меры Россия отвечает адекватными контрмерами - обдуманно и взвешенно, без агрессии и истерики. Соответствующая законодательная база и правовые инструменты уже сформированы", - заверил глава комитета.

Документ под названием "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" в Конгресс внесли американские сенаторы Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), Крис Кунс (демократ от штата Делавэр) и присоединившиеся к ним Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд), Митт Ромни (республиканец от штата Юта), Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Ричард Дурбин (демократ от штата Иллинойс). Как сообщала пресс-служба сенатора Рубио, законопроект предусматривает "введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права", в том числе связанных с ситуацией с Навальным.

Ситуация с Навальным

20 августа Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.