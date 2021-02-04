Лавров и глава МИД Монголии обсудили взаимодействие на международной арене

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг перспективы взаимодействия на международной арене и развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Рассмотрены перспективы взаимодействия на международной арене, в том числе в контексте деятельности ЕврАЗэС и ШОС", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, Лавров поздравил коллегу с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства страны. "Министры подчеркнули, что их разговор открывает календарь двусторонних контактов в год 100-летия установления российско-монгольских дипломатических отношений", - информировали в МИД РФ.

"Обсуждены конкретные планы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая работу профильной Межправительственной комиссии, углубления гуманитарных, образовательных и научных связей", - указали на Смоленской площади.

Подтверждена нацеленность на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, добавили в министерстве.