Лавров обсудит с Боррелем тему искажения Западом фактов происходящего в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах 5 февраля обсудит с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем недопустимую риторику стран Запада по ситуации в РФ. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Весь этот комплекс вопросов - о недопустимых высказываниях, о псевдооценках, об искажении фактов - мы завтра поднимем в ходе переговоров Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам господином Боррелем, который прибывает в нашу страну с визитом. Напомню, визит плановый", - сказала она.

По ее словам, против России со стороны Запада осуществляется "скоординированная информационная кампания", глобальная попытка сдерживания страны, ее цель - вмешательство во внутренние дела. "Кстати говоря, мы далеко не единственные, на кого нацелены наши западные партнеры. Вызывают у них озабоченность все, кто так или иначе может составить им конкуренцию, составляет или в каких-то вопросах обгоняет", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

В последние дни западные страны в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального занимаются искажением фактов происходящего в России, а также повторяют "набор безосновательных обвинений" в адрес Москвы. "Конечно, запевальную роль отвели сами себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором <...>. С ними разговор будет отдельный", - отметила Захарова. Она указала на значительную роль Великобритании, Германии и Франции в антироссийских действиях.

"Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть то, что происходит у них в странах, то, что происходит непосредственно в эти дни в Евросоюзе, что происходит в эти месяцы в Соединенных Штатах Америки. Они просто намеренно уводят внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России", - заявила Захарова.

Она добавила, что выпады в сторону России не помогут западным государствам разобраться со своими внутренними проблемами. "Могу дать совет. Всю эту энергию, которая уходит на критику нашей страны, нужно использовать в мирных целях, а именно для решения вопросов, которые актуальны для граждан ваших стран - стран ЕС и НАТО", - заключила дипломат.

Действия иностранных дипломатов в РФ

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуде, где на выездном заседании Симоновского районного суда во вторник рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше", находилось около 20 представителей посольств разных стран.

Захарова назвала появление сотрудников зарубежных посольств на судебном процессе "политической акцией" и заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов.