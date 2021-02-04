Захарова: США посылает сигналы принципиальной готовности вернуться в ядерную сделку

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вашингтон посылает определенные сигналы принципиальной готовности вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон посылает такие определенные сигналы принципиальной готовности вернуться в ядерную сделку, однако все что мы сейчас наблюдаем - это обмен взаимными претензиями между США и Ираном относительно того, кто должен сделать первый шаг", - сказала она.

Москва готова к конструктивному взаимодействию с новой администрацией США по спасению СВПД по иранской ядерной программе, отметила Захарова.

"Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также к взаимодействию на этот счет с новой американской администрацией", - сказала она.