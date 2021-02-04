Зампостпреда РФ призвал главу СММ ОБСЕ отразить в отчете блокировку телеканалов на Украине

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине необходимо отразить в отчетах зачистку информационного пространства на Украине на примере блокировки украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. С таким призывом выступил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимир Жеглов, выступая на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ в ответ на отчет главы СММ Яшара Халита Чевика.

Как обратил внимание Жеглов, доклад Чевика свидетельствует, что на Украине сохраняется непростая ситуация с обеспечением свободы работы журналистов и правозащитников, однако может сложиться ощущение, что с начала 2021 года СММ снизила активность в наблюдении за ходом разбирательств по факту некоторых нападений. Так, пока не нашла отражения информация о нападении националистов 22 января на журналиста Руслана Коцабу и его мать, а также его адвоката, правозащитницу Татьяну Монтян. В этой связи российский дипломат призвал Чевика изучить видеозапись нападения, которая есть в свободном доступе, установить факты и отразить их в своих отчетах миссии.

По его словам, не освещена пока и акция властей по системной зачистке инакомыслия в информационном пространстве на примере блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. "Эти телеканалы оказались провозглашены политически неугодными и были отключены в одночасье, без какого-либо судебного разбирательства или решения регулирующего органа. Насколько нам известно, сюжет уже находится в поле зрения представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Рассчитываем, что и миссия внимательно отследит происходящее и отразит в отчетах", - заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили корреспонденту ТАСС, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру провела в встречу с постпредом Украины Евгением Цымбалюком, выразила обеспокоенность по поводу санкций против трех телеканалов и запросила дополнительную информацию у властей, чтобы полностью оценить решение и связанные с ним ограничения свободы СМИ. Рибейру указала, что украинским властям следует найти сбалансированное и пропорциональное решение для противодействия пропаганде, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельцу санкций сроком на пять лет. Телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube.