Мишустин: к визиту Мирзиёева в Россию готовится "солидный пакет документов" для подписания

АЛМА-АТА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Узбекистан готовят солидную программу для предстоящего госвизита президента республики Шавката Мирзиёева, также в рамках подготовки в марте-апреле должно состояться заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы ведем подготовку государственного визита в Россию президента Узбекистана, прорабатывается такой солидный пакет документов к подписанию. Мы также готовим насыщенную программу", - заявил Мишустин во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, состоявшейся в рамках поездки главы российского кабмина в Алма-Ату на заседание Евразийского межправительственного совета.

Мишустин уточнил, что важным этапом подготовки визита станет второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, это мероприятие подчеркивает масштаб и значимость двустороннего сотрудничества.

"К сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятие наше переносится на март-апрель <...>. Российские и узбекистанские ведомства плотно работают над тем, чтобы все это состоялось. И надеюсь, что мы в ближайшее время решим конкретные даты", - добавил российский премьер.

В пятницу, 5 февраля, в Алма-Ате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, на котором будут рассматриваться, в частности, вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.