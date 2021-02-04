Захарова: РФ рассчитывает на результативность нового раунда межпалестинских переговоров

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что запланированный на 8 февраля при египетском посредничестве новый раунд межпалестинских переговоров будет результативным. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем последовательную работу наших египетских партнеров по восстановлению палестинского единства. Мы рассчитываем на результативность нового раунда межпалестинских консультаций в Каире. Он намечен на 8 февраля", - сказала она.

Захарова напомнила, что Россия приветствует решение президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении поэтапных общенациональных выборов. "Мы полагаем, что данный шаг будет способствовать преодолению раскола в палестинских рядах в перспективе и налаживанию устойчивого палестино-израильского переговорного процесса", - пояснила дипломат.

Официальный представитель МИД подтвердила готовность России содействовать закреплению объединительной тенденции путем организации очередной межпалестинской встречи в Москве, когда это позволит эпидемическая ситуация.