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Захарова: РФ рассчитывает на результативность нового раунда межпалестинских переговоров

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия приветствует решение президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении поэтапных общенациональных выборов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что запланированный на 8 февраля при египетском посредничестве новый раунд межпалестинских переговоров будет результативным. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем последовательную работу наших египетских партнеров по восстановлению палестинского единства. Мы рассчитываем на результативность нового раунда межпалестинских консультаций в Каире. Он намечен на 8 февраля", - сказала она.

Захарова напомнила, что Россия приветствует решение президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении поэтапных общенациональных выборов. "Мы полагаем, что данный шаг будет способствовать преодолению раскола в палестинских рядах в перспективе и налаживанию устойчивого палестино-израильского переговорного процесса", - пояснила дипломат.

Официальный представитель МИД подтвердила готовность России содействовать закреплению объединительной тенденции путем организации очередной межпалестинской встречи в Москве, когда это позволит эпидемическая ситуация.

Теги
ПалестинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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