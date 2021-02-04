Кабмин должен за два месяца утвердить методику расчета KPI для губернаторов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета в течение двух месяцев утвердить методику расчета 19 из 20 показателей эффективности глав регионов до 2030 года включительно. Согласно указу, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, методику расчета еще одного пункта - уровня доверия к власти - в течение месяца должна подготовить администрация главы государства.

"В двухмесячный срок обеспечить утверждение или корректировку методик расчета показателей, предусмотренных пунктами 2-20 перечня, на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год) и плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным периодом", - указано в перечне поручений кабмину и профильным комиссиям Госсовета.

Отмечается, что "методику расчета показателя, предусмотренного пунктом 1 перечня", должна разработать и в месячный срок представить на утверждение администрация президента РФ. В первом пункте перечня указан такой показатель эффективности, как доверие к власти, уровень которого определяется в том числе с помощью оценки общественного мнения о достижении в регионе национальных целей развития.