ЦИК примет решение о трехдневном голосовании на выборах в Думу после их назначения в июне

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России имеет право принять окончательное решение о возможном проведении трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы 2021 года в течение десяти дней после объявления о начале избирательной кампании. Об этом сообщила в пятницу секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием.

Согласно закону, выборы должны быть назначены президентом РФ не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в первые две декады июня.

"Сейчас в законе предусмотрено, что по решению ЦИК на выборах депутатов Госдумы может применяться голосование в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение за ЦИК, но, соответственно, по ситуации уже в десятидневный срок после объявления кампании у ЦИК появляется право принять такое решение. Вот этот параметр уже будет определен непосредственно после начала избирательной кампании", - сказала Гришина.

Она подчеркнула, что решение ЦИК о возможном проведении трехдневного голосования будет касаться также и остальных выборов, которые пройдут в единый день голосования этого года.

"ЦИК, принимая решение о трехдневке на выборах в Госдуму, принимает решение и о голосовании во всех совмещенных компаниях, то есть и регионального, и местного уровней. Процедуры будут синхронизированы", - отметила Гришина.

Она напомнила, что голосование в течение нескольких дней предусмотрено законом от 31 июля 2020 года. "Мы уже голосование в течение нескольких дней в тех или иных форматах попробовали в прошлом году и в том числе такое голосование продиктовано изменившимися стандартами поведения выборов с учетом необходимости охраны здоровья. Оказалось, что такой формат в принципе удобен и востребован для избирателей", - отметила секретарь ЦИК. Она добавила, что в случае проведения трехдневного голосования "день тишины наступит уже в четверг, предшествующий трем дня голосования". "В пятницу, субботу и воскресенье - голосование в течение трех дней. Во все эти дни агитация запрещена согласно законодательству", - заключила Гришина.

О трехдневном голосовании

В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду сообщила, что выборы в 2021 году с высокой долей вероятности пройдут в течение трех дней и Центризбирком должен быть к этому готов.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.