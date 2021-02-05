Кремль в курсе ситуации с задержанием и арестом главного редактора "Медиазоны"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле внимательно ознакомились со всеми сообщениями о задержании и аресте главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.

"Безусловно, мы в курсе этой ситуации, мы внимательно знакомились со всеми сообщениями на этот счет, поэтому да, мы в курсе", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что "Кремль не имеет права вмешиваться в деятельность судебной власти, каким-то образом давать оценку вердиктам судов". "Не будем делать этого и на этот раз", - сказал он.

3 февраля Тверской суд Москвы назначил главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Журналист был задержан 30 января и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. Поводом для задержания стали призывы в соцсетях принять участие в несанкционированной акции 23 января.