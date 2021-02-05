Лавров заявил, что Россия и ЕС отвергают односторонние санкции США против Кубы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия и Евросоюз негативно относятся к введению нелегитимных односторонних санкций США против Кубы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"На примере Кубы очень ярко проявляется пагубность односторонних подходов и необходимость их пересмотра, - отметил он. - У нас здесь с Евросоюзом абсолютно одинаковый подход. Надо решать любые проблемы, которые у кого-то есть к любому международному партнеру, исключительно через диалог, а силовое давление, ультиматумы, санкции, наказание всех, кто хочет развивать нормальные отношения, путем введения экстерриториальных рестрикций - это все методы и инструменты из колониального прошлого".

В свою очередь Боррель напомнил, что Евросоюз выразил сожаление по поводу решения экс-президента США Дональда Трампа включить Кубу в список стран, поддерживающих терроризм. "Мы очень сожалеем о подобном решении и надеемся, что новая администрация восстановит ситуацию, отменив решение Трампа, которое приносит большие сложности населению Кубы, а также торгово-экономическим отношениям ЕС с Кубой", - подчеркнул он.